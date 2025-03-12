В Пекине пройдут переговоры Китая, России и Ирана по ядерной программе Тегерана

14 марта в Пекине пройдут трехсторонние переговоры между представителями министерств иностранных дел Китая, России и Ирана. Об этом пишет Reuters.

Стороны обменяются мнениями по текущей ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Переговоры в Пекине проходят на фоне обеспокоенности международного сообщества ростом запасов обогащенного урана в Иране. Накануне в Совете Безопасности ООН состоялось закрытое заседание, посвященное этой теме.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана был заключен в 2015 году с участием Китая, России, США, Великобритании, Франции и Германии. Однако в 2018-м США вышли из соглашения.

Китай и Россия последовательно поддерживают дипломатическое урегулирование вопроса и выступают за возобновление переговоров.

Недавно Дональд Трамп даже попросил Владимира Путина выступить посредником в переговорах, но пока что усилия американцев не дали ожидаемого результата.