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Общество

Эксперты обсудили дебюрократизацию государственных органов

В Министерстве юстиции состоялась встреча с представителями экспертного сообщества, посвященная вопросам дебюрократизации государственной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло в рамках реализации Указа президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы».

Участники обсудили ключевые аспекты реформы, отметив, что сокращение бюрократических процедур должно облегчить работу госслужащих и сделать госуправление более доступным для граждан.

Министр юстиции Аяз Баетов подчеркнул, что дебюрократизация важна как для граждан, так и для госслужащих, и призвал переходить от обсуждений к практическим действиям и конкретным предложениям. Были затронуты вопросы коммуникации, отмечено, что сроки реализации реформ сжатые, но будут задействованы все необходимые инструменты для эффективной работы. Также подчеркнуто, что процесс будет непростым и болезненным, но без этого ликвидация бюрократических барьеров невозможна.

Государство открыто к сотрудничеству с обществом в вопросах сокращения бюрократии и повышения эффективности госорганов.

Для дальнейшей работы создан экспертно-консультационный совет при Национальном институте стратегических инициатив (НИСИ).

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 Все желающие могут направлять свои предложения на электронный адрес sunush.nisi@gmail.com. Контактное лицо для взаимодействия с экспертным сообществом — советник директора НИСИ Азамат Акенеев.

Отметим, что 10 марта министр юстиции Аяз Баетов был назначен директором НИСИ с одновременным присвоением статуса заместителя главы кабмина до 1 октября 2025 года.

НИСИ наделили полномочиями по координации реформ государственного управления и оперативному внедрению изменений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322606/
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