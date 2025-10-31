17:03
Общество

Бегать и заискивать не нужно. Как система e-Kyzmat упростила прием на работу

Автоматизированная информационная система управления человеческими ресурсами в государственных и органах местного самоуправления упростила прием граждан на работу. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, системой e-Kyzmat охвачено 227 тысяч граждан. Из них 22,6 тысячи — государственные и муниципальные служащие, 145 тысяч — сотрудники бюджетных организаций, еще 49 тысяч — частные лица, открывшие свои странички и предоставившие личные данные.

«В том числе это люди, окончившие Оксфордский университет, и те, кто могут быть в резерве. При необходимости можно выбирать из этой базы специалистов на ту или иную должность. Система упрощает процедуру. Раньше люди подавали заявления, собирали документы. Сейчас никто не должен никуда ходить: открываешь свою страницу и отправляешь документы. Цифровизация кратно уменьшила существующие проблемы», — сказал Кудайберген Базарбаев.

На вопрос, справедливо ли проходит конкурсный отбор, он ответил утвердительно.

«На сегодня для младшего резерва кадров создана всего одна точка входа — в Госкадровой службе. Все открыто, прозрачно, видно. Молодые люди, закончившие вуз, проходят во внутренний резерв на младшие должности, откуда могут пойти уже на любые вакантные места по республике. Бегать, заискивать перед кем-либо не приходится, мы это все напрочь отменили. Теперь главное, чтобы мы смогли устойчиво реализовать этот механизм», — отметил Кудайберген Базарбаев.
