Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами

Президент Садыр Жапаров в ходе республиканского совещания в «Ынтымак Ордо» заявил, что все государственные чиновники, вплоть до руководителей в самых отдаленных селах страны, должны работать во исполнение задач, обозначенных в стратегии до 2030 года.

Он отметил, что каждый руководитель должен работать честно — не воровать и не заниматься коррупцией.

«Единственная задача каждого государственного органа, каждого руководителя — это служить народу. Ни одна ветвь власти не создавалась для политических игр, оказания давления или навязывания своей точки зрения. Не допустим политические игры, потому что они приводят к беспорядкам и утрате доверия населения. В прошлом такие политические амбиции перемешивались с обязанностями государственных органов, что мешало развитию и разрушало институты. Решения принимались не ради народа, а в интересах отдельных групп. Поэтому страна десятилетиями стояла на месте», — сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас госслужащие не имеют права на ошибку, не говоря уже о политических интригах, и должен заниматься только своими прямыми обязанностями.

Президент также потребовал, чтобы руководители государственных органов не брали на работу своих родственников, иначе они будут увольняться. 
