Как будут считать стаж госслужащим. Проект указа вынесли на обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект указа президента Кыргызской Республики о внесении изменений в порядок исчисления стажа государственной и муниципальной службы. Документ предусматривает обновленную редакцию положения, регулирующего как поступление на госслужбу, так и выплату процентных надбавок за выслугу лет.

Согласно проекту, предлагается расширить и уточнить подходы к учету стажа, в том числе для лиц, претендующих на государственную и муниципальную службу. В новой редакции положения детально прописывается, какие периоды трудовой деятельности засчитываются в стаж, дающий право на надбавки, а также порядок их начисления и перерасчета.

В частности, стаж будет подтверждаться в основном на основании данных автоматизированной системы «Е-Кызмат», а при спорных ситуациях — через специальные комиссии по установлению трудового стажа. Также документом уточняется перечень должностей и периодов работы, которые могут включаться или не включаться в стаж.