В городе Ош упростят вырубку деревьев и проверят лицензии на недра

В Оше прошла расширенная встреча, на которой обсудили ключевые экологические проблемы области. Совещание состоялось под председательством полномочного представителя президента в регионе Аманкана Кенжебаева и министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыла Токтобаева.

Фото полпредства

В обсуждении участвовали акимы семи районов области, представители профильных ведомств и предприятий. Встреча началась с презентации заместителя министра, где обозначили приоритетные задачи ведомства и вопросы усиления взаимодействия с местными властями.

В ходе заседания поднят ряд актуальных тем. Среди них:

упрощение процедур вырубки аварийных деревьев;

снижение бюрократических барьеров;

строительство канализационной инфраструктуры в Ноокатском районе;

развитие инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях «Кара-Шоро» и «Кыргыз-Ата».

Отдельное внимание уделили проблемам деградации земель в Алайском районе из-за добычи полезных ископаемых. Обсуждены вопросы совершенствования порядка выдачи лицензий на недропользование в Чон-Алае и нехватки компенсаций на рекультивацию земель.

По итогам встречи министр Акыл Токтобаев заявил, что экологические проблемы региона будут решаться системно совместно с местными органами власти. Он сообщил, что проводится комплексная инвентаризация всех лицензий на недропользование.