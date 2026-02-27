По итогам конкурса планируется зачислить до 5 тысяч человек в кадровый резерв

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления объявило конкурс на формирование кадрового резерва на младшие административные должности государственной и муниципальной службы.

Как сообщили в ведомстве, внедряется централизованный порядок отбора — ранее кандидаты подавали документы в каждый государственный орган или орган местного самоуправления отдельно и ждали объявления конкурса. Теперь же гражданин подает документы один раз и по итогам отбора зачисляется в единый централизованный резерв кадров.

«Это обеспечивает возможность претендовать на замещение младших административных должностей во всех государственных органах и органах местного самоуправления без необходимости повторного участия в отдельных конкурсных процедурах. Данный механизм направлен на повышение прозрачности, доступности и эффективности кадровой политики, а также на расширение возможностей для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную службу», — отметили в госагентстве.

По его данным, прием в кадровый резерв осуществляется в электронном формате через государственный портал E-Kyzmat, что обеспечит открытый и единый порядок отбора.

Рейтинговая система позволяет оценивать кандидатов на основе набранных баллов. И те, кто набрал наивысший балл, имеют преимущество при назначении на должность.

Для зачисления в кадровый резерв необходимо пройти три этапа: прием документов; компьютерное тестирование по нормативным правовым актам; собеседование в офлайн- или онлайн-формате.

Кандидаты, успешно прошедшие все этапы, зачисляются в кадровый резерв на три года. По итогам конкурса ведомство планирует зачислить в резерв до 5 тысяч человек.

Документы принимаются со 2 по 6 марта. Подробная информация размещена на сайте www.gov.kg в разделе «Вакансии» и на государственном портале E-Kyzmat.