Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании обсудили и приняли во втором чтении поправки в ряд законов, касающиеся обеспечения гендерного равенства.

Документ разработан группой нардепов прошлого созыва. Одним из пунктов является изменение в Закон «О кабинете министров», согласно которому кандидатуры членов кабмина выдвигаются с учетом представительства не более 70 процентов лиц одного пола.

Такая же норма вводится для конкурсного отбора судей Конституционного, Верховного и местных судов. В действующем законодательстве уже есть норма о гендерном представительстве при назначении судей, но она касается лишь случаев, когда штатная численность составляет пять и более единиц.

Требование о представительстве не более 70 процентов лиц одного пола вводится и при назначении мэров городов и акимов, а также при поступлении на государственную службу.

Также законопроект содержит нормы о свободе от насилия и домогательства в сфере труда, равной зарплате для лиц разных полов, необходимости гендерного аудита в государственных органах и другие нормы, которые помогут обеспечить равное представительство мужчин и женщин в различных структурах.