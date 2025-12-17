Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в ряд своих ранее принятых указов. Документ направлен на совершенствование деятельности администрации главы государства и системы государственной и муниципальной службы.

Согласно указу, в порядке присвоения, понижения и лишения классных чинов государственных и муниципальных служащих исключено понятие «высший классный чин».

Аналогичные изменения внесены и в документы, регулирующие присвоение классных чинов лицам, занимающим политические государственные и муниципальные должности.

Кроме того, уточнен перечень документов, необходимых для присвоения классных чинов советников государственной и муниципальной службы. Уполномоченный государственный орган получил право запрашивать дополнительные материалы при рассмотрении кандидатур.

Документом также внесены изменения в реестр государственных и муниципальных должностей. В частности, обновлены наименования отдельных должностей в администрации президента и аппарате Жогорку Кенеша, а также скорректированы формулировки, связанные с реализацией горной повестки.

Отдельным пунктом указа пересмотрены ранее принятые решения о пятилетии действий по развитию горных регионов: один из пунктов признан утратившим силу, а приложения изложены в новой редакции. Также утверждены обновленные структура и штатная численность администрации президента.

Руководителю администрации главы государства поручено в двухмесячный срок принять меры по реализации указа, а управлению делами президента — решить организационно-технические вопросы.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.