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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Дети готовы к образованию только в семь лет — эксперт о переходе на 12-летку

Только в семь лет дети будут готовы к образованию, до этого они хотят только играть. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила эксперт по школьной медицине Бактыгуль Жумакулова.

По ее словам, очень много детей не охвачены дошкольным образованием и не получают базовых знаний и навыков.

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«Если они попадают с обученными детьми в один класс, то получается конфликт. У необученных элементарным навыкам детей в последующем будет депрессия. Они будут чувствовать себя ущемленными. Поэтому сначала должны были подготовить кадры, создать условия и только потом интегрировать 12-летнее образование», — сказала Бактыгуль Жумакулова.

Она отметила, что почти 15 лет работает в школах, наблюдает за первоклассниками. «Не охваченные дошкольным образованием дети очень тяжело адаптируются, им сложно привыкать к школьной среде, в поведенческих аспектах есть нарушения. Я вообще не знаю, какой педиатр участвовал в этой программе и дал добро. Я бы не согласилась, честно признаться. Только в семь лет детки будут готовы к образованию», — добавила эксперт.

В эфире также подняли вопрос раннего обучения детей.

«С двух до пяти лет у детей феноменальная память. Многие родители чувствуют гиперспособности ребенка и соблазняются этим. Но эти детки к 10 годам будут уставать, у них может пропадать интерес к учебе, возможно появление невротических признаков», — заметила Бактыгуль Жумакулова.

Завотделом департамента образования мэрии города Бишкека Гульмира Акматова не согласилась с таким мнением. По ее словам, сегодня и 7-летние дети бывают совершенно не подготовленными к школе, не знают ни букв, ни цифр.

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«Но есть и очень подготовленные, которых можно даже переводить в третий класс. Это не в связи с возрастом. Шесть и семь лет практически одинаковы, и я бы не сказала, что если в школу пойдут в шесть лет, то к 10 годам устанут и не будут учиться. Когда был прием в первый класс с семи лет, примерно 50 процентов приходили с шести, их тоже зачисляли по положению. Этот вопрос индивидуальный для каждого ребенка», — сказала Гульмира Акматова.

В Кыргызстане продолжается поэтапное внедрение 12-летнего школьного образования. В связи с реформой планируется ряд новшеств на 2025/26 учебный год. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322072/
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