В Кыргызстане продолжится поэтапное внедрение 12-летней школы

В Кыргызстане продолжится поэтапное внедрение 12-летнего школьного образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Как отмечается, процесс будет идти с учетом «всех замечаний и требований, озвученных руководством страны, и минимизации выявленных рисков».

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«Трансформация образования не ограничивается простым добавлением одного года обучения, начиная с шестилетнего возраста, а направлена на повышение качества обучения, разгрузку школьной программы и устранение существующих проблем в системе образования», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве отметили, что финансирование трансформации образования осуществляют за счет средств республиканского бюджета. Их направляют на модернизацию инфраструктуры, обновление учебных программ и учебников, повышение квалификации педагогов и оснащение школ современными лабораториями.

«С переходом на 12-летнюю систему ученики старших классов получают возможность заранее определиться с будущей профессией. Это поможет школьникам осознанно подойти к выбору направления и избежать ошибок при поступлении», — считают в ведомстве.

Один из важных аспектов трансформации образования — выравнивание уровня готовности детей при приеме в школу. Это обеспечит единый старт и равные возможности для каждого ребенка. Министерство образования и науки КР

«Проблема нехватки ученических мест в школах находится под пристальным вниманием. Внедрение новой системы предполагает строительство новых школ и дополнительных корпусов, что позволит сбалансировать нагрузку на образовательные организации», — отметили в ведомстве.

Министерство анализирует все поступающие предложения и замечания, сообщили в пресс-службе.