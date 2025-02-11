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Общество

Как помогают гражданам КР, оказавшимся в колониях и под следствием, сообщил МИД

В МИД Кыргызстана проинформировали о работе в сфере защиты прав и законных интересов граждан КР за рубежом в январе 2025 года.

Отмечается, что сотрудники дипмиссий посетили 17 исправительных учреждений, расположенных в городах Анталья (Турция), Гуанчжоу (Китай), Киев (Украина), Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Лондон (Великобритания) и Могилевской области (Беларусь), а также в городах Москва, Екатеринбург и Курганской области (Россия), в ходе которых проведены консульские встречи с 32 осужденными кыргызстанцами.

Консульские встречи также проведены с 61 гражданином КР, находящимися под стражей в рамках уголовных дел в учреждениях пенитенциарной системы в Казани, Новосибирске, Москве (Россия), а также Алматы (Казахстан) и Ташкенте (Узбекистан).

Консульские сотрудники приняли участие в 16 судебных заседаниях по уголовным делам и делам кыргызстанцев об административном правонарушении в судах России, Узбекистана, Кувейта, Венгрии и Турции.

Проработаны вопросы освобождения от административной ответственности или смягчения административной ответственности 38 граждан КР.

Также оказано содействие в смягчении уголовного наказания или освобождении от уголовной ответственности 11 кыргызстанцам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319554/
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