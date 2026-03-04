15:50
Власть

Депутат призвал не оставлять без внимания кыргызстанцев в российских тюрьмах

Депутат призвал не оставлять без внимания кыргызстанцев в российских тюрьмах. Об этом Болот Сагынаев заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, к депутатам обращаются родители кыргызстанцев, находящихся в тюрьмах за рубежом.

«Да, они совершили преступления, но неправильно оставлять их без внимания со стороны государства. Так, если в 2023 году были экстрадированы 84 человека, то в 2025-м — уже 234. На сегодняшний день, по состоянию на март, экстрадирован 81 гражданин.

Однако сейчас, как вы знаете, некоторым осужденным предлагаются СВО, гражданство или денежная компенсация, и многие из них соглашаются, не выдерживая режимных требований тюрьмы. Это мы не можем отрицать. Поэтому ускорение экстрадиции граждан, осужденных за границей, остается актуальной проблемой», — подчеркнул депутат.

По его словам, вопрос экстрадиции относится к компетенции прокуратуры и на данный момент в России отбывают наказание около 1,1 тысячи кыргызстанцев.

Сагынаев предложил рассмотреть возможность открытия представительства Генеральной прокуратуры при посольстве Кыргызстана в России.
