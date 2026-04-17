В КР внедряют единую экосистему цифрового надзора за осужденными

Министерство юстиции Кыргызской Республики тестирует комплексную систему мониторинга осужденных (в рамках системы пробации), основанную на программном обеспечении и объединяющую современные цифровые инструменты контроля в единую экосистему.

Новая платформа предусматривает гибкий подход к обеспечению безопасности и включает два уровня контроля в одном приложении. Для граждан с низким уровнем риска предусмотрена дистанционная отметка через технологию Face ID — подтверждение личности и местоположения осуществляется с помощью смартфона. Для более опасных категорий правонарушителей, включая лиц, склонных к семейному насилию, применяются электронные браслеты, обеспечивающие постоянный контроль.

Внедрение решения обеспечивает значительную экономию бюджетных средств. Стоимость электронных браслетов существенно ниже импортных аналогов, а отсутствие необходимости в лицензировании иностранного программного обеспечения снижает эксплуатационные расходы.

Программное обеспечение функционирует на внутренних серверах Министерства юстиции, что обеспечивает защиту данных и исключает доступ третьих лиц. Использование собственной разработки также позволяет повысить скорость и точность работы системы.

Интеграция мобильного приложения и электронных браслетов в единую систему позволяет сотрудникам надзора в режиме реального времени получать полную информацию о подконтрольных лицах через единый интерфейс, без необходимости использования нескольких программ.

Дополнительно система оснащена механизмами защиты от попыток обхода контроля. Технология Face ID включает элементы защиты от подмены (anti-spoofing) и требует подтверждения «живого» присутствия пользователя. Электронные браслеты фиксируют попытки несанкционированного снятия или выхода за установленные пределы, формируя уведомления для сотрудников.

На текущий момент программная часть системы, включая алгоритмы распознавания лиц, полностью завершена, а электронные браслеты успешно интегрированы с платформой. Ведется доработка промышленного дизайна устройств с целью повышения их надежности и удобства эксплуатации.