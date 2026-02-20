21:39
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка

В исправительном учреждении № 19 прошло культурное мероприятие «Улут болсом, тилим менен улутмун», приуроченное к Международному дню родного языка. В творческом вечере приняли участие осужденные к пожизненному лишению свободы, сообщила пресс-служба ГСИН.

Программа, посвященная празднику 21 февраля, объединила представителей разных народов: кыргызов, узбеков, азербайджанцев, турок, дунган, русских и пакистанцев. На родных языках участники исполняли песни, читали монологи и делились фактами об истории и значимости своего языка в сохранении нации.

«Мероприятие провели в рамках Указа президента о духовно-нравственном развитии личности. Подобные акции среди осужденных к пожизненному сроку направлены на поддержку их творческого потенциала, укрепление межнационального согласия и воспитание уважения к культурным ценностям», — отметили в ГСИН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362936/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Охрана труда в колониях: в прошлом году зафиксировано восемь несчастных случаев
Бактыяр Калпаев: 1,5 тысячи заключенных кыргызстанцев годами ждут экстрадиции
Осужденным Кыргызстана увеличат суточную норму мяса на десять граммов
Крафтовые сумки, кирпичи, хлеб. Что производят осужденные в Кыргызстане
Осужденных в Кыргызстане начали обучать профессии бариста
Кыргызстанку, отбывавшую наказание в Китае, вернули на родину
Двое заключенных по телефону обманывали людей от имени госорганов
В Кыргызстане хотят ликвидировать колонии-поселения
Кыргызстан и Италия договорились о передаче осужденных граждан
Массовое водворение осужденных колонии № 27 в ШИЗО. Ответ ГСИН
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
20 февраля, пятница
21:25
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родно...
21:00
Правозащитница Рита Карасартова подала в суд на руководство ГСИН и СИЗО-1
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: дожди
20:45
Улицу Осмонова в городе Ош сделают восьмиполосной
20:25
Мирлан Рыскелдиев назначен начальником службы внутренних расследований МВД КР