Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка

В исправительном учреждении № 19 прошло культурное мероприятие «Улут болсом, тилим менен улутмун», приуроченное к Международному дню родного языка. В творческом вечере приняли участие осужденные к пожизненному лишению свободы, сообщила пресс-служба ГСИН.

Программа, посвященная празднику 21 февраля, объединила представителей разных народов: кыргызов, узбеков, азербайджанцев, турок, дунган, русских и пакистанцев. На родных языках участники исполняли песни, читали монологи и делились фактами об истории и значимости своего языка в сохранении нации.

«Мероприятие провели в рамках Указа президента о духовно-нравственном развитии личности. Подобные акции среди осужденных к пожизненному сроку направлены на поддержку их творческого потенциала, укрепление межнационального согласия и воспитание уважения к культурным ценностям», — отметили в ГСИН.