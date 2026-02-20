13:12
Охрана труда в колониях: в прошлом году зафиксировано восемь несчастных случаев

В Кыргызстане насчитывается более 5 тысяч осужденных, из которых на данный момент трудоустроены лишь 30 процентов. Однако по поручению государства этот показатель планируют довести до 100 процентов. Об этом заявил заместитель директора Службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадиров в Жогорку Кенеше в ходе парламентских слушаний по новой редакции Закона «Об охране труда». 

В связи с этим данная служба проводит активную разъяснительную работу по вопросам охраны и условий труда для сотрудников закрытых учреждений.

По данным Мадирова, проблем с выплатой заработной платы работающим осужденным не зафиксировано. Однако серьезным вопросом остается производственный травматизм.

«Только в 2025 году произошло восемь несчастных случаев, два из которых — со смертельным исходом. Мы провели совместную работу с Военной прокуратурой, и семьям погибших граждан были выплачены все компенсации, предусмотренные трудовым законодательством», — сообщил Мадиров.

В ходе обсуждения депутаты Жогорку Кенеша выразили обеспокоенность тем, что осужденные практически не знают своих прав. По мнению парламентариев, информация до них не доходит и они не знают, в какие государственные органы обращаться в случае нарушений.

Чолпонкул Мадиров отметил, что работа в этом направлении продолжается. 

«У нашей службы нет полномочий беспрепятственно входить на территорию самих колоний, однако мы ведем постоянную разъяснительную работу с начальниками исправительных учреждений и даем им соответствующие инструкции», — пояснил он.
