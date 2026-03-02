Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов

Департамент охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) объявил тендер на приобретение говяжьего мяса на второй квартал 2026 года.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 13,3 миллиона сомов. Всего намерены приобрести 19 тонн мяса первой категории, получается, что килограмм говядины обойдется в 700 сомов.

Согласно технической спецификации, мясо должно быть свежим, без постороннего запаха и ослизнения. Не допускается наличие остатков внутренних органов, шкуры, сгустков крови, бахромок, мышечной и жировой ткани, загрязнений, кровоподтеков и побитостей, наличие льда и снега. Мясо должно поставляться в виде туши, полутуши и четвертины с клеймом с номером лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

Предложения поставщиков принимаются до 16 марта.

Ранее сообщалось, что ГСИН закупила для осужденных и подследственных рыбу по завышенным ценам и нанесла ущерб государству в 15,9 миллиона сомов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.