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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 29 января. Столица вошла в десятку лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 10-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 152 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.


Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, что недавно Бишкек стал лидером по загрязнению воздуха в мире. Ранее министр природы Медер Машиев заявил, что в городе смога стало меньше. По его словам, основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев. 

Также в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318317/
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