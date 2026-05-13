Общество

Часть Бишкека останется без газа на несколько дней

В связи с работами по газопроводах среднего и низкого давления временно приостановят подачу природного газа в некоторых районах столицы. Об этом сообщает «Бишкекгаз».

По данным службы, голубого топлива не будет в районах, ограниченных улицами:

  • Гаражной, проспектом Жибек Жолу, Калинина, Салиевой — с 11 по 20 мая (работы проводятся в связи с реализацией программы реновации города по запросу мэрии);
  • Лермонтова, Победы, Калинина, Ленина — с 13 по 14 мая.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.
