Японская компания готова принимать до 100 стажеров из Кыргызстана

Компания IM Japan выразила готовность ежегодно принимать до 100 стажеров из Кыргызстана для профессиональной подготовки в Японии. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, программа стажировок охватывает такие направления, как сестринское дело, HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес), транспортные услуги (водители), кулинария.

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Перед отправкой в Японию стажеры пройдут комплексную подготовку: обучение японскому языку, знакомство с культурой страны и освоение профессиональных обязанностей. После прибытия в Японию предусмотрено дополнительное обучение для повышения квалификации.

IM Japan также выразила заинтересованность в поддержке стажеров после завершения программы, помогая им применить полученные знания и навыки в Кыргызстане. Такой подход направлен на укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня в регионах, отметили в Минобразования.

Стороны договорились продолжить обсуждение условий и механизмов реализации программы, чтобы приступить к ее практической реализации в ближайшее время.