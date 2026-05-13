Депутат призывает защитить права дольщиков по проекту «Доолот курулуш». Об этом Эльвира Сурабалдиева заявила сегодня на заседании ЖК.

По ее словам, ранее граждане заключили соглашение с частной компанией «Базис М» по строительству многоэтажного дома по проекту «Доолот курулуш».

«Соглашение было заключено на 10 лет, по проекту стоимость квадратного метра жилья была определена в размере $750. Все свои обязательства дольщики выполнили, но компания не смогла построить дом в сроки. В связи с этим реализация проекта была передана компании, которая относится к Минстрою.

Однако после этого условия соглашения поменялись в одностороннем порядке: на 3-4 года сократилось время выплаты средств по ипотеке, при этом квадратный метр жилья стал на $250 больше. Такие условия создали проблемы для многих граждан, так как они рассчитывали на выплату меньшей суммы, чем это требуется сейчас. Они просят кабмин помочь дольщикам в решении сложившейся ситуации», — добавила Эльвира Сурабалдиева.