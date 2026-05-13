Власть

Депутат призывает защитить права дольщиков по проекту «Доолот курулуш»

Депутат призывает защитить права дольщиков по проекту «Доолот курулуш». Об этом Эльвира Сурабалдиева заявила сегодня на заседании ЖК.

По ее словам, ранее граждане заключили соглашение с частной компанией «Базис М» по строительству многоэтажного дома по проекту «Доолот курулуш».

«Соглашение было заключено на 10 лет, по проекту стоимость квадратного метра жилья была определена в размере $750. Все свои обязательства дольщики выполнили, но компания не смогла построить дом в сроки. В связи с этим реализация проекта была передана компании, которая относится к Минстрою.

Однако после этого условия соглашения поменялись в одностороннем порядке: на 3-4 года сократилось время выплаты средств по ипотеке, при этом квадратный метр жилья стал на $250 больше. Такие условия создали проблемы для многих граждан, так как они рассчитывали на выплату меньшей суммы, чем это требуется сейчас. Они просят кабмин помочь дольщикам в решении сложившейся ситуации», — добавила Эльвира Сурабалдиева.
