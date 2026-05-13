Власть

В парламенте вновь требуют открыть филиалы «Кыргызтеста» в регионах

В ЖК вновь требуют открыть филиалы «Кыргызтеста» в регионах. Об этом депутат Исманали Жороев заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, сегодня сдать экзамен на знание госязыка можно лишь в Бишкеке в «Кыргызтесте».

«На одного человека предоставляется три часа. В связи с ограниченностью мест электронная очередь растягивается на месяцы. Особенно тяжело приходится тем, кто приезжает из регионов, они вынуждены ждать своей очереди неделями. Поэтому люди просят открыть филиалы «Кыргызтеста» в регионах, чтобы снизить нагрузку на основной филиал и облегчит сдачу экзамена для людей», — отметил Исманали Жороев.

Напомним, что ранее ряд депутатов поднимал данный вопрос на заседаниях, требуя оперативно решить проблему.
