12:58
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

МИД КР не регистрировало случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на СВО

Министерство иностранных дел не регистрировало случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на специальную военную операцию (СВО). Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Чиновник предположил, что в спецоперациях, возможно, участвуют уроженцы Кыргызстана, получившие российское гражданство.

«Если будут факты пребывания мигрантов на СВО, то мы примем соответствующие меры», — отметил он.

Напомним, на одной из российских строек мигрантам-нелегалам предложили альтернативу депортации — отправку на службу в зону боевых действий. Соответствующее видео, снятое на объекте, опубликовал один из российских Telegram-каналов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315775/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Украинские и российские потери в войне: озвучены новые данные
Безвизовый режим и похожий климат. Юлия Палькина о переезде из КР в Сербию
Мигрантам-нелегалам в РФ предложили отправку на СВО как альтернативу депортации
Депутаты ЖК обсудили с коллегами из Госдумы положение мигрантов в России
Представительство Многофункционального миграционного центра РФ откроют в Оше
Трамп подтвердил, что хочет реализовать программу массовой депортации мигрантов
Отказался от работы в МИД. Талгат из Кыргызстана о жизни в Китае и пути к мечте
Великобритания привлечет кыргызстанцев к сезонным работам
Государство выдаст деньги, чтобы мигранты могли открыть бизнес в Кыргызстане
Письма по почте, налог на дождь — Алтынай из Кыргызстана о жизни в Германии
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка &laquo;Аламедин&raquo; Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»
Бизнес
Как не&nbsp;остаться без связи в&nbsp;Новый год? Пополнить баланс &laquo;О!Бонусами&raquo; Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
30 декабря, понедельник
12:40
Фермерам Кыргызстана в виде льготных кредитов выдали 4,8 миллиарда сомов Фермерам Кыргызстана в виде льготных кредитов выдали 4,...
12:26
Их ждет тюрьма. В Египте дайверы нашли сотни уникальных древних артефактов
12:23
Поступали угрозы. Азиза Абдирасулова объяснила свой выезд из Кыргызстана
12:20
МИД КР не регистрировало случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на СВО
12:03
В городе Ош задержали четырех членов ОПГ. Продавали наркотики