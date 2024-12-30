МИД КР не регистрировало случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на СВО

Министерство иностранных дел не регистрировало случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на специальную военную операцию (СВО). Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Чиновник предположил, что в спецоперациях, возможно, участвуют уроженцы Кыргызстана, получившие российское гражданство.

«Если будут факты пребывания мигрантов на СВО, то мы примем соответствующие меры», — отметил он.

Напомним, на одной из российских строек мигрантам-нелегалам предложили альтернативу депортации — отправку на службу в зону боевых действий. Соответствующее видео, снятое на объекте, опубликовал один из российских Telegram-каналов.