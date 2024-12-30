12:57
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

Авиакатастрофа в Актау. Казахстан отправит черные ящики в Бразилию

Казахстан отправит черные ящики разбившегося в Актау самолета в Бразилию. Об этом уведомило Министерство транспорта РК.

из архива
Фото из архива. Казахстан отправит черные ящики разбившегося в Актау самолета в Бразилию

Уточняется, что черные ящики потерпевшего крушение лайнера Azerbaijan Airlines будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной – производителем самолетов Embraer.

Комиссия по расследованию авиакатастрофы приняла решение об этом с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

В соответствии со стандартами приложения 13 Чикагской конвенции государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков, — говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания бортовых самописцев.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Самолет направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения.

По предварительным данным, причиной крушения стало «внешнее физическое и техническое воздействие».

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в несколько российских городов до завершения расследования причин крушения. Некоторые российские авиакомпании также временно отменили рейсы в Азербайджан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315760/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Авиакатастрофа в Актау. Троих пострадавших кыргызстанцев привезли в Бишкек
Авиакатастрофа в Актау. В Баку простились с экипажем разбившегося самолета
Авиакатастрофа в Актау. Медицинская бригада вылетела из Кыргызстана
Двое кыргызстанцев, пострадавших в авиакатастрофе, вернутся на родину 30 декабря
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»
Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание
Авиакатастрофа в Актау. Путин принес извинения президенту Азербайджана
Авиакатастрофа в Актау. О состоянии пострадавших граждан КР рассказала диаспора
Azerbaijan Airlines назвала предварительную причину крушения самолета близ Актау
Авиакатастрофа в Актау. Росавиация прокомментировала крушение самолета
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка &laquo;Аламедин&raquo; Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»
Бизнес
Как не&nbsp;остаться без связи в&nbsp;Новый год? Пополнить баланс &laquo;О!Бонусами&raquo; Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
30 декабря, понедельник
12:40
Фермерам Кыргызстана в виде льготных кредитов выдали 4,8 миллиарда сомов Фермерам Кыргызстана в виде льготных кредитов выдали 4,...
12:26
Их ждет тюрьма. В Египте дайверы нашли сотни уникальных древних артефактов
12:23
Поступали угрозы. Азиза Абдирасулова объяснила свой выезд из Кыргызстана
12:20
МИД КР не регистрировало случаев отправки мигрантов из Кыргызстана на СВО
12:03
В городе Ош задержали четырех членов ОПГ. Продавали наркотики