Авиакатастрофа в Актау. Казахстан отправит черные ящики в Бразилию

Казахстан отправит черные ящики разбившегося в Актау самолета в Бразилию. Об этом уведомило Министерство транспорта РК.

Фото из архива. Казахстан отправит черные ящики разбившегося в Актау самолета в Бразилию

Уточняется, что черные ящики потерпевшего крушение лайнера Azerbaijan Airlines будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной – производителем самолетов Embraer.

Комиссия по расследованию авиакатастрофы приняла решение об этом с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

В соответствии со стандартами приложения 13 Чикагской конвенции государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков, — говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания бортовых самописцев.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Самолет направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения.

По предварительным данным, причиной крушения стало «внешнее физическое и техническое воздействие».

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в несколько российских городов до завершения расследования причин крушения. Некоторые российские авиакомпании также временно отменили рейсы в Азербайджан.