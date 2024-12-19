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Общество

Все и сразу в одном месте. Зачем и кому нужен check up здоровья

Чтобы прожить долгую, качественную жизнь, медики советуют регулярно проверять свое здоровье. Это позволяет вести профилактику заболеваний, способствует раннему выявлению недугов и более успешному лечению при необходимости.

О том, как часто и кому следует проходить медосмотр, 24.kg рассказал директор, главврач и терапевт «ФэмилиМед клиник» Кожобек Дыйканбаев.  

из архива собеседника
Фото из архива собеседника. Кожобек Дыйканбаев
— Что такое чекап организма?

— Check up — это комплексный подход к обследованию организма с целью оценки состояния здоровья, выявления и последующей коррекции лечения диагностируемых проблем. И самое главное — это профилактика рисков развития тех или иных заболеваний с учетом индивидуальной предрасположенности по таким критериям, как образ жизни, наследственность, производственная вредность и так далее.

Чисто технически check up — это комплексное обследование организма различными диагностическими методами (анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген-методы, физикальный осмотр, сбор анамнеза и другое) по принципу «все и сразу в одном месте».

— Как часто надо его делать и с какого возраста?

— В той или иной мере все мы проходим его на различных этапах взросления. Многие назовут check up медосмотром и будут правы.

Но надо учитывать, что медицина как наука — одна из самых стремительно развивающихся дисциплин. Современные принципы медосмотра отличаются от наследия советской медицины.

Однако главный принцип остается прежним — «профилактика заболеваний лучше, чем их лечение».

Учитывая это, check up нужен всем людям, независимо от возраста. Как минимум базовые исследования для каждой возрастной категории, начиная с младенчества до старости, необходимо проходить с периодичностью раз в год, а в некоторых случаях и раз в три-шесть месяцев. Если в ходе базового обследования выявят изменения, которые потребуют более углубленной диагностики, то дальнейший план действий носит уже индивидуальный подход.

— Как подготовиться к чекапу?

— Базовая подготовка не сложная. Основной принцип — быть натощак с утра, но надо понимать, что вода — это не еда, поэтому после пробуждения и утреннего сбора мочи необходимо выпить пару стаканов воды, особенно в летнее время, так как за ночь организм испытывает относительное обезвоживание.

В зависимости от того, принимает пациент препараты или у него есть проблемы со здоровьем, план подготовки может носить индивидуальный подход, который подбирает доктор.

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— Каков базовый набор анализов, исследований для женщин, мужчин?

— Содержание базового check up по основным моментам общее для всех полов и возрастов. Например, это УЗИ внутренних органов, общеклинические исследования (общий анализ крови и мочи, определение уровня сахара крови). В случае с Кыргызстаном как йододефицитным регионом обязательно исследование щитовидной железы и определение уровня гормонов щитовидного профиля у женщин и мужчин.

Конечно, есть сугубо мужские и женские базовые исследования. У мужчин, например, рутинно не проводится УЗИ молочных желез (хотя как орган они есть) без показаний, но обязательно УЗИ предстательной железы, даже если нет жалоб. У женщин акцент на гинекологическое обследование — забор основных мазков с регулярностью раз в год для своевременной профилактики проблем.

— В каких случаях нужен расширенный чекап?

— В первую очередь при выявлении изменений в ходе базового обследования. Тогда по этому направлению углубляется и усложняется диагностика. Также изначально check up может быть расширен, если условного пациента беспокоят конкретные симптомы и основная цель обследования — диагностика причин этих симптомов и их коррекция-лечение.

— Один из больших страхов у людей — онкология. Стоит ли сдавать анализы на онкомаркеры?

— К расширенным исследованиям можно отнести анализы на онкомаркеры, но надо понимать, что их очень много. Есть специфичные к конкретным органам и системам, рутинно сдавать все не имеет большого практического смысла. Точность диагностики маркеров пока низкая. План диагностики по онкологии стоит подбирать индивидуально с врачом.

— Есть ли какие-то действенные меры профилактики рака?

— В вопросах профилактики онкозаболеваний нужно учитывать все аспекты, начиная от питания, психоэмоционального состояния до состояния окружающей среды (экологии) и наследственности. Причины развития онкологии полифакторные, и методы профилактики точно так же многообразны. Одного действенного метода нет, есть лишь собирательный подход. И check up — один из действенных методов профилактики и ранней диагностики в том числе онкологических заболеваний.

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— Нужно ли детям и подросткам посещать докторов, даже если ничего не беспокоит?

— Диспансеризация детей обязательно должна проводиться минимум раз в год, а в первые годы жизни — еще чаще. Ребенок — это активно растущий организм, он постоянно меняется в короткие сроки с периодами особо интенсивного роста в первые три-пять лет жизни и далее в подростковый — пубертатный период. Для гармоничного развития организма необходим его контроль и при необходимости коррекция и вмешательство.

— В госполиклиниках считают, что частные клиники, предоставляя широкий выбор check up-пакетов, преследуют только заработок. Вы с этим согласны?

— В каждой категории обследований, будь то анализы или инструментальные методы (УЗИ, ЭКГ, рентген, МРТ и так далее), есть свой необходимый минимум. Но при этом нельзя надеяться только на их результаты, надо их сопоставлять с данными, полученными при живом осмотре пациента, и информацией, собранной при беседе.

Важно не бояться проходить обследования или сдавать те или иные виды анализов, ограничивая возможности диагностики.

— Могут ли лишние обследования быть вредны (не только для кошелька) или чем шире чекап, тем лучше?

— Большинство методов не имеют прямых противопоказаний и не несут побочного влияния на организм. Например, УЗИ самый безопасный, и по показаниям не стоит бояться его проходить. В случае с рентгеном нужно учитывать его природу как метода (метод облучения). И вот тут наоборот, не стоит проходить рентген рутинно по своему желанию, а строго по рекомендации доктора согласно показаниям.

Отсюда мысль, что чем шире check up, тем лучше. Но насколько он должен быть расширенным, стоит решать совместно с лечащим врачом.

В этом деле особо важны два звена.

Во-первых, составить план обследования, будь то плановое или индивидуальное, учтя цели, задачи и исходные данные.

Во-вторых, грамотно интерпретировать результаты обследования и дать рекомендации.

Так что в идеале check up стоит вести от А до Я совместно с вашим доктором — семейным врачом или терапевтом.

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— Сейчас сезон ОРВИ и гриппа. Иногда, пока переболеют все члены семьи, начинают заболевать по второму кругу. Как поднять иммунитет?

— Иммунитет — это не орган и даже не часть тела, на которую можно точечно воздействовать при проблеме, как, к примеру, гипс при переломе конечности.

Иммунитет — это как защита государства от внешнего и внутреннего врага.

Говоря медицински грамотно, то иммунитет бывает:

  • общий и местный;
  • гуморальный и клеточный;
  • стойкий и не стойкий;
  • врожденный и приобретенный и так далее.

Иммунитет — это та «часть» нашего организма и здоровья, которая зависит от огромного количества факторов:

  • наследственность;
  • экология;
  • образ жизни — самая объемная группа факторов, включая питание, уровень физической активности, вредные привычки, сон и многое другое.
Для крепкого иммунитета должны правильно работать и взаимодействовать все факторы.

Залог долголетия — это профилактика:

  • своевременное обследование;
  • здоровый образ жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314483/
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