Мобильный диагностический комплекс начал работу в Ошской области

С марта 2026 года мобильный мультидиагностический комплекс начал работу в Араванском районе Ошской области. Медицинские осмотры жителей здесь проводятся бесплатно.

По данным пресс-центра Минздрава, диагностический комплекс предоставляет населению услуги бесплатного медицинского осмотра, консультации специалистов, лечение и широкий спектр диагностических услуг в удобном и доступном формате.

В Араванском районе проживают около 147 тысяч человек, и для многих жителей это возможность пройти обследование и получить консультации специалистов, не выезжая за пределы района.

Планируется, что комплекс будет работать в районе около трех месяцев, после чего направится в Кочкорский район Нарынской области.

Он оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр исследований и диагностику различных заболеваний. В его составе имеются кабинеты врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф, маммограф, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также в распоряжении комплекса имеются микроавтобусы для транспортировки пациентов, включая автомобиль скорой медицинской помощи.

Мультидиагностический комплекс работает в Кыргызстане с ноября 2021 года в рамках пятилетнего соглашения между правительством Кыргызстана, Исламским банком развития и благотворительным фондом «Фаель Хаир». Проект реализуется оператором Normeca Health Management и направлен на повышение доступности диагностики и медицинской помощи для жителей регионов, особенно в сельских и отдаленных районах страны.

Фото МЗ КР

По итогам 2025 года мобильная мультидиагностическая клиника провела обследование 33 тысяч 843 жителей, оказав 86 тысячи 262 консультации специалистов. Прием пациентов осуществляли семейные врачи и профильные специалисты, включая гинеколога, офтальмолога, ЛОР-врача, невролога, кардиолога, стоматолога, гастроэнтеролога, уролога, эндокринолога и хирурга.

В течение года также проведены лабораторно-инструментальные исследования, в том числе 2,6 тысячи маммографий, 1,8 тысячи компьютерных томографий, 2,55 тысячи рентгенографий, а также ультразвуковые исследования различных органов, гастроскопия, колоноскопия, цистоскопия, лабораторные анализы, экспресс-тестирование и электрокардиография. Кроме того, специалистами комплекса выполнено 280 хирургических операций.