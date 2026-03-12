15:45
Общество

Мобильный диагностический комплекс начал работу в Ошской области

С марта 2026 года мобильный мультидиагностический комплекс начал работу в Араванском районе Ошской области. Медицинские осмотры жителей здесь проводятся бесплатно.

По данным пресс-центра Минздрава, диагностический комплекс предоставляет населению услуги бесплатного медицинского осмотра, консультации специалистов, лечение и широкий спектр диагностических услуг в удобном и доступном формате.

В Араванском районе проживают около 147 тысяч человек, и для многих жителей это возможность пройти обследование и получить консультации специалистов, не выезжая за пределы района.

Планируется, что комплекс будет работать в районе около трех месяцев, после чего направится в Кочкорский район Нарынской области.

Он оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр исследований и диагностику различных заболеваний. В его составе имеются кабинеты врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф, маммограф, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также в распоряжении комплекса имеются микроавтобусы для транспортировки пациентов, включая автомобиль скорой медицинской помощи.

Мультидиагностический комплекс работает в Кыргызстане с ноября 2021 года в рамках пятилетнего соглашения между правительством Кыргызстана, Исламским банком развития и благотворительным фондом «Фаель Хаир». Проект реализуется оператором Normeca Health Management и направлен на повышение доступности диагностики и медицинской помощи для жителей регионов, особенно в сельских и отдаленных районах страны.

МЗ КР
Фото МЗ КР
По итогам 2025 года мобильная мультидиагностическая клиника провела обследование 33 тысяч 843 жителей, оказав 86 тысячи 262 консультации специалистов. Прием пациентов осуществляли семейные врачи и профильные специалисты, включая гинеколога, офтальмолога, ЛОР-врача, невролога, кардиолога, стоматолога, гастроэнтеролога, уролога, эндокринолога и хирурга.

В течение года также проведены лабораторно-инструментальные исследования, в том числе 2,6 тысячи маммографий, 1,8 тысячи компьютерных томографий, 2,55 тысячи рентгенографий, а также ультразвуковые исследования различных органов, гастроскопия, колоноскопия, цистоскопия, лабораторные анализы, экспресс-тестирование и электрокардиография. Кроме того, специалистами комплекса выполнено 280 хирургических операций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365680/
