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Общество

В природном парке «Ала-Арча» хотят построить канатную дорогу

В природном парке «Ала-Арча» хотят построить канатную дорогу. Об этом сообщил управляющий делами президента страны Каныбек Туманбаев.

По его словам, в следующем году в этой зоне отдыха построят парковку на 2 тысячи автомобилей, отели и канатную дорогу.

Каныбек Туманбаев добавил, что новая парковка нужна для частных авто тех, кто приезжает в парк отдохнуть. Напомним, с 2025-го доступ таких машин на территорию «Ала-Арчи» будет ограничен.

По заповедной территории можно будет передвигаться с помощью электротранспорта.

По словам управделами президента, использование экологически чистых транспортных средств позволит минимизировать негативное воздействие на природу.

Планируется строительство современных гостиниц и новых домов отдыха, которые будут отвечать всем требованиям экологической безопасности.

«Для удобства туристов будет возведена канатная дорога, которая обеспечит легкий доступ к высокогорным районам парка», — добавил Каныбек Туманбаев.

Ранее он сообщал, что годовой доход национального парка «Ала-Арча» вырос с 51 миллиона сомов в 2022-м до 230 миллионов в 2024 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314333/
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