В Нарыне реконструируют автовокзал: управделами президента проинспектировал

В Нарыне начали полную реконструкцию старого автовокзала. Проект реализуется по поручению президента для улучшения транспортной инфраструктуры региона и создания комфортных условий пассажирам. Управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев проинспектировал ход работ.

По его словам, автовокзал — важный транспортный узел для всей Нарынской области. Ежедневно он обслуживает сотни пассажиров, поэтому создание комфортных и безопасных условий имеет особое значение.

После реконструкции в здании автовокзала площадью 760 квадратных метров будут зал ожидания, кафетерий, комната матери и ребенка, камера хранения, а также хостел для пассажиров дальнего следования и зона отдыха для водителей.

Работы выполняет госпредприятие «Кыргызстройсервис».