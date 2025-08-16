16:29
Общество

В ОАО «Учкун» начнут выпускать водительские удостоверения и госномера для машин

В ОАО «Учкун» начнут выпускать водительские удостоверения и госномера для машин. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что сейчас на предприятии выпускаются паспорта, банковские документы, учебные пособия и другая продукция и подчеркнул, что после перехода типографии управделами главы государства прибыль учреждения увеличилась в 31 раз.

По данным Каныбека Туманбаева, в январе–июне 2025 года «Учкун» получил доход в 1 миллиард 807,2 миллиона сомов. Это на 214,2 миллиона сомов больше запланированного. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил в 3,5 раза и достиг 1 миллиарда 314,5 миллиона сомов.

В целом предприятие увеличило свою прибыль в 31 раз после перехода в управление делами президента – с 56,5 миллиона сомов до 1 миллиарда 807,2 миллиона сомов. Чиновник подчеркнул, что это явное доказательство эффективности государственного менеджмента и непрерывного обновления производства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339920/
просмотров: 269
