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Экономика

Доход национального парка «Ала-Арча» за два года вырос в 4,5 раза

Годовой доход национального парка «Ала-Арча» вырос с 51 миллиона сомов в 2022-м до 230 миллионов в 2024 году. Об этом сообщил 24.kg управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев.

По его словам, «Ала-Арча» стал ярким примером успешной модернизации, проведенной под руководством главы государства Садыра Жапарова. Усилия были направлены на улучшение инфраструктуры, повышение привлекательности для туристов и экономический рост региона.

Важной частью модернизации стал капитальный ремонт гостиниц. В «Ак-Бате» появились «умные замки» и улучшенные условия для гостей. Гостиница «Ала-Арча» также обновлена, предлагая современные удобства и уют.

Парк внедрил новые предложения для туристов: A-Frame Glamping-домики, экологичные и стильные, гармонирующие с природой. Рядом с ними построен ресторан с видом на горы.

Цифровизация парка и переход на безналичные расчеты способствовали росту доходности. Озеленение, новое асфальтовое покрытие и освещение улучшили условия для отдыхающих.

По словам Каныбека Туманбаева, в следующем году в парке «Ала-Арча» начнутся строительство парковки на 2 тысячи мест и внедрение системы электрических автомобилей для перевозки туристов. Также запланировано возведение экологически чистой гостиницы, домов отдыха и строительство канатной дороги.

Особое внимание уделили оздоровительному центру «Теплые ключи», где реконструировали бассейн, обновили коттеджи и построили ресторан. После ремонта центр принес бюджету 17 миллионов сомов.

«Все эти меры направлены на создание более комфортных условий для отдыха и повышение привлекательности парка для туристов со всего мира», — заверил управляющий делами президента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314129/
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