15:41
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Каныбек Туманбаев: Мэр Балыкчи мне родственник, но его работоспособность важнее

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев во время представления нового мэра города Балыкчи Баатырбека Жантаева сделал открытое заявление общественности.

«Я скажу открыто, в нашем государстве, как прежде, нечего скрывать. Этот парень — мой двоюродный брат, наш уважаемый президент поставил задачу и назначил его на должность. Мы его решения никогда не обсуждаем», — заявил Каныбек Туманбаев.

По его словам, главный критерий — не родство или знакомство, а работоспособность и служение народу.
«Вот он стоит, народу Балыкчи, городу, даст Бог, будет работать честно. Если будет работать неправильно, то будет привлечен к ответственности по закону. Не будет такого, как родственник или знакомый. Я лично возьму под контроль», — сказал он.

Также Каныбек Туманбаев заявил, что деятельность нового мэра будет под прямым контролем и что к концу года облик города изменится: «К концу года мы преобразим Балыкчи», — добавил он.

Управляющий делами президента сообщил, что на развитие города Балыкчи будет выделен 1 миллиард сомов, и объявил о конкретных планах на предстоящие работы.

«В первую очередь начнутся работы по благоустройству города, озеленению и ремонту дорог. Также произойдут большие изменения в общей инфраструктуре», — заявил Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что лично возьмет под контроль весь процесс и будет оказывать прямую поддержку всем проектам развития в городе.

«Я буду лично поддерживать и контролировать все эти работы. Это не просто назначение — мы идем на реальные изменения», — сказал он.

управделами президента КР
Фото управделами президента КР. Представление нового мэра Балыкчи

Также Туманбаев затронул вопрос законности, еще раз напомнив, что ответственность для любого должностного лица, нарушившего закон, должна быть строгой.

«Если будут какие-либо незаконные действия, конечно, ответственность в рамках закона будет строгой. Эта должность для народа, а не для личных интересов», — подчеркнул управляющий делами президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336161/
просмотров: 374
Версия для печати
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Балыкчи становится модным: до&nbsp;15&nbsp;тысяч туристов в&nbsp;день&nbsp;&mdash; и&nbsp;это только начало Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало
Участок альтернативной дороги север&nbsp;&mdash; юг&nbsp;открыт для проезда Участок альтернативной дороги север — юг открыт для проезда
Бизнес
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
14 июля, понедельник
15:39
В Бишкеке снова сломали молодые деревья В Бишкеке снова сломали молодые деревья
15:29
Каныбек Туманбаев: Мэр Балыкчи мне родственник, но его работоспособность важнее
15:14
Корова в супермаркете Нарына: неожиданный гость и быстрая реакция охранника
15:08
Более 65 процентов выпускников профлицеев трудоустраиваются по специальности
14:48
Племенным хозяйствам Иссык-Кульской области предоставят беспроцентные ссуды