Каныбек Туманбаев: Мэр Балыкчи мне родственник, но его работоспособность важнее

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев во время представления нового мэра города Балыкчи Баатырбека Жантаева сделал открытое заявление общественности.

«Я скажу открыто, в нашем государстве, как прежде, нечего скрывать. Этот парень — мой двоюродный брат, наш уважаемый президент поставил задачу и назначил его на должность. Мы его решения никогда не обсуждаем», — заявил Каныбек Туманбаев.

По его словам, главный критерий — не родство или знакомство, а работоспособность и служение народу.

«Вот он стоит, народу Балыкчи, городу, даст Бог, будет работать честно. Если будет работать неправильно, то будет привлечен к ответственности по закону. Не будет такого, как родственник или знакомый. Я лично возьму под контроль», — сказал он.

Также Каныбек Туманбаев заявил, что деятельность нового мэра будет под прямым контролем и что к концу года облик города изменится: «К концу года мы преобразим Балыкчи», — добавил он.

Управляющий делами президента сообщил, что на развитие города Балыкчи будет выделен 1 миллиард сомов, и объявил о конкретных планах на предстоящие работы.

«В первую очередь начнутся работы по благоустройству города, озеленению и ремонту дорог. Также произойдут большие изменения в общей инфраструктуре», — заявил Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что лично возьмет под контроль весь процесс и будет оказывать прямую поддержку всем проектам развития в городе.

«Я буду лично поддерживать и контролировать все эти работы. Это не просто назначение — мы идем на реальные изменения», — сказал он.

Фото управделами президента КР. Представление нового мэра Балыкчи

Также Туманбаев затронул вопрос законности, еще раз напомнив, что ответственность для любого должностного лица, нарушившего закон, должна быть строгой.