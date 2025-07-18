Прикрывался управделами президента КР. Пресечен факт мошенничества

ГКНБ КР 15 июля 2025 года задержан гражданин КР К.Ж.Ж., 1993 года рождения, по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием имени Управляющего делами президента Кыргызской Республики Каныбека Туманбаева.

Установлено, что К.Ж.Ж., аргументируя близкими отношениями с Каныбеком Туманбаевым, завладел у пострадавшего лица денежными средствами в размере $100 тысяч, обещая предоставить разрешения на подрядную работу в строительстве 18 блоков в ЖК «Кочмон Сити».

В ходе осмотра офиса К.Ж.Ж. были обнаружены и изъяты поддельные денежные средства в размере $60 тысячи, а также имитированные ложные письменные обращения в адрес Управляющего делами президента КР.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела по статье 209 УК КР К.Ж.Ж. водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. При этом рассматривается вопрос предъявления дополнительной статьи 233 (Подделка денег и ценных бумаг) УК КР.

Вместе с тем ГКНБ просит обратиться пострадавшим лицам от мошеннических действий указанных граждан, в дежурную службу по номеру 0312 620585.