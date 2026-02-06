11:35
Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение

Садыр Жапаров сделал строгое замечание управляющему делами президента Кыргызстана Каныбеку Туманбаеву за допущенный эмоциональный тон во время встречи с торговцами Ошского рынка. Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что при взаимодействии с населением госслужащие обязаны соблюдать нормы этики, проявлять сдержанность и культуру общения. Он поручил всем должностным лицам выстраивать корректный и уважительный диалог с гражданами.

Напомним, 4 февраля Каныбек Туманбаев провел встречу с торговцами Ошского рынка по вопросам переноса базара. По словам очевидцев, в завершение встречи он допустил резкий тон в общении с отдельными участниками. 
