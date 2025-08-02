Как идет стройка ипотечных комплексов в Бишкеке, показал Каныбек Туманбаев

В ближайшее время ключи от ипотечных квартир в комплексах «Ынтымак» и «Мурас» в Бишкеке будут переданы их владельцам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он ознакомился с ходом строительных работ.

По его словам, дома, возводимые в комплексе «Ынтымак», относятся к премиум-классу, их качество значительно выше, чем у ипотечных домов, построенных ранее.

«С каждым годом качество ипотечных домов, строящихся государством, улучшается и строится в соответствии с современными требованиями. В настоящее время частные компании начинают продавать дома в этом районе прямо со стадии котлована по цене до $2 тысяч за квадратный метр, сроком всего на 3-5 лет», — написал он.

Каныбек Туманбаев признает, что для большинства семей такие условия непростые.

Он отметил, что по решению президента страны граждане могут приобрести квартиру через государственную систему рассрочки без первоначального взноса, почти в два раза дешевле, сроком на 25 лет и с самой низкой процентной ставкой.

Кроме того, есть возможность оплатить 50 процентов стоимости дома, а остальную часть — в рассрочку на 15 лет. Участвовать в программе могут только те, кто не имеет собственного жилья.

Изначально комплекс «Ынтымак» планировалось сдать в 2026-2027 годах. Однако сегодня строители работают, опережая план.

А в жилом комплексе «Мурас» возводится бетонный каркас 24-этажных домов, также обустраивается дополнительная парковка.