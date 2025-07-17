На что потратят 1 миллиард сомов в Балыкчи? Работа пойдет по 12 направлениям

По поручению президента Садыра Жапарова в городе Балыкчи начались масштабные работы, направленные на коренное преобразование городской среды и улучшение качества жизни граждан. С этой целью управляющий делами президента Каныбек Туманбаев прибыл в Балыкчи и ознакомился с основными планами предстоящих изменений.

Он напомнил, что глава государства Садыр Жапаров намерен выделить 1 миллиард сомов на развитие города. Кроме того, по инициативе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева будет выделено дополнительно еще 100 миллионов сомов. Эти средства пойдут на закупку автобусов для общественного транспорта и современной техники для коммунального предприятия «Тазалык».

В настоящее время в город начала поступать техника из Бишкека, и первые работы уже стартовали. В первую очередь на центральных улицах города будет установлена современная система уличного освещения — аналогичная той, что реализована на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Кроме того, на 20 июля запланирована торжественная церемония закладки капсулы времени, которая даст старт строительства 12-этажных ипотечных жилых домов.

В целом в Балыкчи ведутся работы по 12 направлениям — включая ремонт дорог, озеленение, жилищное строительство, строительство школ и детских садов, возведение этнокомплекса, развитие общественного транспорта и улучшение качества муниципальных услуг.

«Управление делами президента не вмешивается в работу органов местного самоуправления. Наша основная задача — точно и ответственно выполнять поручения главы государства и вносить вклад в общее развитие страны», — подчеркнул управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Этот масштабный проект находится под личным контролем президента и без сомнения станет новым этапом в развитии города Балыкчи и улучшении качества жизни его жителей.