Каныбек Туманбаев будет курировать подготовку к саммиту ШОС и ВИК в Бишкеке

Каныбек Туманбаев будет курировать подготовку к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Бишкеке в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал президент страны.

В документе отмечено создание оргкомитета для подготовки двух крупных международных мероприятий 2026 года.

Общее руководство и координация работ по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия Всемирных игр кочевников возложены на управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.

Садыр Жапаров также утвердил состав оргкомитета, а руководители госорганов, учреждений, организаций и органов местного самоуправления обязаны оказывать всестороннее содействие.

Оргкомитет также наделен правом привлекать к работе государственные органы, учреждения и организации для выполнения поставленных задач.

В состав вошли члены кабинета министров, другие чиновники, мэр Бишкека, полпред главы государства в Чуйской области и глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана».