Экранизация Маркеса, фантастика и мультфильм. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (9-15 декабря) неплохой выбор из новых сериалов. Это и экранизации всемирно известных романов Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» и Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», и развитие популярного мультфильма «Головоломка», и возвращение маньяка Декстера. Не обошлось, естественно, и без новых комедий.

1 «Сто лет одиночества», драма, первый сезон

Сериал по мотивам шедевра Габриэля Гарсия Маркеса. Полковник Аурелиано Буэндия живет с семьей в колумбийском провинциальном городке Макондо. Он не богат, но вполне счастлив, к тому же у него есть большой фамильный дом, который он мечтает передать сыновьям и их детям. Но странная томящая тоска тенью стоит над всеми членами семьи Буэндия. Чем бы они ни занимались, дело неизбежно приходит к краху, будь то многообещающее бизнес-предприятие или предложение руки и сердца любимой женщине. История следует за потомками Аурелиано на протяжении столетия, проходя вместе с ними через все преграды.

2 «Граф Монте-Кристо», драма, первый сезон

Очередная экранизация истории Эдмона Дантеса. Его будущее выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако Эдмон не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия. После десяти лет в заключении он теряет все надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключенного — аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Он рассказывает Эдмону о сокровищах, которые находятся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

3 «Декстер: Первородный грех», криминал, первый сезон

Действие происходит в 1991 году в Майами. В сериале рассказывается о том, как Декстер превращается из студента в серийного убийцу. Когда кровожадные порывы больше нельзя игнорировать, ему приходится научиться управлять своей внутренней тьмой. Под руководством своего отца Гарри Декстер принимает кодекс, который поможет ему находить и убивать людей, заслуживающих смерти. Эта задача становится особенно сложной для юного Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.

4 «Секретный уровень», фантастика, первый сезон

Новый анимационный антологический сериал для взрослых, который включает оригинальные истории, разворачивающиеся в мирах некоторых из самых любимых видеоигр. От создателей LOVE, DEATH + ROBOTS, каждый из 15 эпизодов — это настоящее празднование игр и геймеров. Вдохновение для 15 эпических историй черпалось из таких игр, как Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, различных игр PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40,000.

5 «Студия сновидений», мультфильм, первый сезон

Это спин-офф мультфильма популярного мультика «Головоломка». Сюжет рассказывает о необычной студии, которая снимает сны в сознании Райли.

6 «Мамонты», комедия, первый сезон

История добродушного пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) начинается с того, что он продает квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к дочери Юле и 15-летней внучке Полине. Находясь в гостях у родственников, Николай Николаевич получает звонок от якобы сотрудника банка и переводит ему все вырученные от продажи квартиры средства. Обращение в правоохранительные органы не дает результатов, и тогда технологический мамонт Николай Николаевич решает разобраться во всем сам. Ему предстоит с головой окунуться в неведомый мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться пробивать телефонные биллинги, скачивать базы данных и подделывать документы. В этом ему охотно будет помогать внучка Полина, которая мечтает, чтобы дед нашел деньги и поскорее от них съехал.

7 «Крепкий Харт», комедия, третий сезон

Комедийный сериал «Крепкий Харт» рассказывает о судьбе актера Кевина Харта, который решает сменить экранное амплуа. Ему надоедает быть вечным шутником на вторых ролях, и теперь он мечтает стать героем настоящего сурового боевика. Но выясняется, что перед этим актер должен окончить специальную Школу боевиков, которой руководит настоящий псих (Джон Траволта). Кевин должен пережить серию веселых и опасных испытаний.

8 «Плакса», драма, второй сезон

В центре событий оказывается отец семейства, который остался без работы. Тогда его детям пришлось перебраться к бабушке в небольшой провинциальный городок. Маша привыкла к богатой столичной жизни и элитной школе на Рублевке. Неудивительно, что ей непросто адаптироваться в совершенно других условиях. Одноклассники московскую штучку приняли в штыки. Они собираются сделать все, чтобы превратить жизнь Маши в ад. Она создает группу, чтобы найти спасение в музыке. Во втором сезоне девушка возвращается в Москву и начинает свой путь в шоу-бизнесе.

9 «Букмекер», комедия, второй сезон

В центре событий оказывается мужчина, который много лет работает в букмекерской конторе. Он изо всех сил пытается справиться с надвигающимся кризисом. Власти собираются легализовать спортивные азартные игры в стране. Главный герой сталкивается со многими трудностями как в семейной, так и в профессиональной жизни. Клиенты и коллеги зачастую ведут себя не лучшим образом. В попытке решить свои проблемы и наладить жизнь героя мотает по разным уголкам Лос-Анджелеса.