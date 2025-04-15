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Бизнес

Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов

Только с 15 по 30 апреля в магазинах О!Store большая распродажа смартфонов со скидками до 40 процентов.

Надо брать! Это тот самый шанс, когда нужный гаджет можно купить по супернизкой стоимости. Такое бывает действительно редко, поэтому прямо сейчас идеальное время купить смартфон по приятно низкой цене.

Выбирайте среди популярных брендов: Xiaomi, Samsung, Vivo, Tecno, Infinix — модели на любой вкус, начиная всего от 3 тысяч сомов.

Заказывайте не выходя из дома на O!Market с моментальной онлайн-рассрочкой на шесть месяцев и бесплатной доставкой по городу Бишкеку.

Количество смартфонов ограничено, поэтому рекомендуем не откладывать. Акция действует до 30 апреля.

Успейте на суперскидки!

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Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326046/
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