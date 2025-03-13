Государственное учреждение «Кыргызсериал» объявило тендер на производство сериала «Биздин класс». Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В сопроводительных документах уточняется, что социальная драма «Биздин класс» поднимет темы чести, патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи. Хронометраж каждой из восьми серий составит 40-45 минут. Съемки должны быть завершены до 27 октября 2025 года.

Бюджет проекта составляет 20 миллионов сомов.

Заявки принимаются до 20 марта 2025 года. Поставщики должны предоставить гарантийное обеспечение в размере 1 процента от суммы контракта.

Ранее сообщалось, что «Кыргызсериал» намерен снять исторический сериал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основу сюжета лягут героические подвиги женщин-воинов из Кыргызстана, участвовавших в освободительной борьбе против фашистских захватчиков. Лента будет состоять из восьми серий.