Айбек Джунушалиев рассказал о состоянии ТЭЦ Бишкека

Сегодня, 2 декабря, в ходе первой сессии БГК мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал, какие ремонтные работы произведены на ТЭЦ столицы.

По его словам, с тех пор, как бишкекская теплоэлектроцентраль перешла на баланс мэрии, отремонтированы третий и четвертый энергоблоки.

«Мы смогли устранить все проблемы после аварии, и ТЭЦ заработала в полную силу», — заявил градоначальник.

Напомним, 2 февраля текущего года ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Пострадали пять человек, госпитализированы трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.