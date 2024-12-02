13:08
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Общество

Айбек Джунушалиев рассказал о состоянии ТЭЦ Бишкека

Сегодня, 2 декабря, в ходе первой сессии БГК мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал, какие ремонтные работы произведены на ТЭЦ столицы.

По его словам, с тех пор, как бишкекская теплоэлектроцентраль перешла на баланс мэрии, отремонтированы третий и четвертый энергоблоки.

«Мы смогли устранить все проблемы после аварии, и ТЭЦ заработала в полную силу», — заявил градоначальник.

Напомним, 2 февраля текущего года ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Пострадали пять человек, госпитализированы трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312790/
просмотров: 807
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека предлагает ежемесячно проверять психику водителей автобусов
Первая сессия БГК. Депутатам вручили мандаты
Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок
Быть ближе к народу. В приложении «Мой город» появится раздел «Обращение к мэру»
Что построят на месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека
Пробки в Бишкеке. Изменение графика учебы в школах помогло, считает мэр
Бизнесменам готовы передать участки без аукциона для строительства парковок
Дзюдоисту Эрлану Шерову подарят квартиру в Бишкеке
«Тазалык» начал зарабатывать более 65 миллионов сомов в год
Мэрия готова доработать проект о запрете передвижения по госномерам в Бишкеке
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; предупреждает: мошенники активизировались! НПС «Элкарт» предупреждает: мошенники активизировались!
Пользуйся приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
Вкусный кешбэк 5&nbsp;процентов и&nbsp;скидка от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;сервисе &laquo;Яндекс.Еда&raquo;! Вкусный кешбэк 5 процентов и скидка от «Бакай Банка» в сервисе «Яндекс.Еда»!
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam: &laquo;Кыргызстандын керемети&raquo;&nbsp;&mdash; стиль, вдохновленный историей Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей
2 декабря, понедельник
12:52
Фестиваль документальных фильмов по правам человека пройдет в Бишкеке Фестиваль документальных фильмов по правам человека про...
12:40
НПС «Элкарт» предупреждает: мошенники активизировались!
12:37
Мэр Бишкека предлагает ежемесячно проверять психику водителей автобусов
12:34
Кыргызстанцы завоевали 31 медаль на чемпионате мира по мас-рестлингу в Бишкеке
12:29
«Центральная Азия — Китай»: вопросы взаимодействия обсудили главы МИД