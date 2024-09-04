Новый учебный год начался, а в некоторых школах Бишкека еще идет ремонт

В Бишкеке с целью подготовки к учебному процессу во всех запланированных объектах образования завершили ремонтные работы различной сложности и уровня.

В мэрии отметили, что все ремонтные работы проведены согласно титульному списку со стороны управления капитального строительства муниципалитета.

«Кроме того, столичной мэрией привлечены дополнительные средства на ремонт еще нескольких объектов образования», — добавили там и объяснили, что из-за этого составлен новый титульный список, в настоящее время проводятся ремонтные работы учреждений, которые не препятствуют образовательному процессу.

На сегодня ремонтные работы проводятся в детских садах № 51, 171, 135, 61, а также в школах № 34, 55, 60, Орокской и Новопавловской.

«Учебный процесс находится под контролем департамента образования столичной мэрии. В связи с тем, что некоторые детские сады и школы закрыты на ремонт, проведена работа по распределению детей в ближайшие образовательные учреждения», — добавили в муниципалитете.

Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация, что из-за ремонта учеников школы № 60 перевели на онлайн-обучение.