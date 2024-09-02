Повышение квалификации учителей. Когда в Кыргызстане начнут их оценивать

В школах Кыргызстана работает более 93 тысяч учителей. В Министерстве образования и науки заявили о внедрении оценки эффективности их деятельности, чтобы знать, как работает система повышения квалификации, подготовки кадров и как работают сами педагоги.

Директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников (РИПКиППР) Алмазбек Токтомаметов рассказал 24.kg, каким должен быть современный учитель и как улучшают профессиональный уровень преподавателей.

Фото Sputnik Кыргызстан

— Не реже раза в пять лет. По нашим нормативам, это не менее 72 часов (не больше 8 часов в день). Если меньше, то сертификат не выдается. Это маловато, конечно.

В Узбекистане учителя каждый год проходят курс повышения квалификации в объеме 30 часов. За пять лет получается 150 часов. Это минимальное количество, можно брать и больше.

Все так быстро меняется сейчас, очень много нового, технологий. При ежегодном обучении учитель будет всегда в курсе происходящих обновлений.

В Узбекистане норму сделали обязательной. Если кто-то не прошел курс за год, то в январе-феврале им дают шанс это сделать, но уже платно. Если и за это время не отучился, работника увольняют.

— А у нас кого-нибудь увольняют за такое?

— Нет. Когда я стал директором РИПКиППР, проанализировал данные. Ежегодный охват должен составлять 20 процентов педагогов, а он всего 11 процентов по всей республике. Некоторые учителя не повышали квалификацию в течение 15 лет. Например, в Джалал-Абаде курсы проходили около 1 тысячи человек в год, а всего учителей по области 15 тысяч.

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Сейчас мы охватываем 23-24 процента учителей в год. Бесплатное обучение утверждается планом-графиком Минобразования, есть и платные курсы.

Есть также два областных института образования в городах Оше и Караколе, четыре областных методических центра в Джалал-Абаде, Баткене, Нарыне и Таласе.

В целом могу отметить движение в лучшую сторону. Среди учителей много желающих повысить квалификацию, даже на платной основе.

В 2023 году в наш бюджет поступило 1,5 миллиона сомов за счет платного обучения. Курс стоит 1,3 тысячи сомов.

В последнее время появились новые курсы, например по функциональной грамотности (основа международного тестирования PISA), многоязычию, навыкам XXI века. Массовое обучение организуют в рамках проектов Всемирного банка, ЮСАИД, ЮНИСЕФ, в том числе в онлайн-режиме с участием ментора.

Есть электронная платформа, где учителя могут пройти курсы повышения квалификации. Если сдают тесты, мы выдаем сертификат. Есть и гибридный формат — сначала офлайн-обучение 3-5 дней, остальное — онлайн. В 2023 году почти 80 процентов курсов провели в таком формате. Новые модули, если материал сложный, люди предпочитают проходить офлайн.

Запустили дополнительное профессиональное образование.

В 2023 году получили лицензию и открыли переподготовку по 15 направлениям, сейчас подали заявку еще по 4 направлениям.

Специалисты обучаются полтора года заочно и получают второй диплом на основе первого. Желающих много. Например, окончил человек технический вуз, а хочет быть учителем физики или математики. Может поступить к нам, двери открыты.

— По словам замминистра, ежегодно каждый педагог должен иметь от 100 до 300 часов повышения квалификации. Эту норму начали внедрять?

— У нас задача разработать такие онлайн-курсы. Учителя на местах, не отрываясь от работы, смогут их пройти. Но окончательное решение в министерстве пока не принято.

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— Это будет бесплатно?

— Для государственных и муниципальных школ в основном да. Мы включаем их в план-график, для частных школ и преподавателей вузов платно.

— Есть у педагогов стимул повышать квалификацию кроме сертификата?

— Мотивация, конечно, есть. У нас ввели добровольную аттестацию, в случае присвоения высшей квалификационной категории устанавливается ежемесячная надбавка к зарплате — 5 тысяч сомов.

— Но вы же видели итоги аттестации, большинство не может справиться с тестом...

— Долгое время после развала Союза не было никаких требований к учителям, это тоже повлияло на качество образования. Сейчас нет преград для трудоустройства учителем. Например, 15 лет отработал на рынке в России, а потом вернулся, и диплом учителя пригодился. Достаточно пройти курс повышения квалификации, и можно работать.

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В других государствах, например в США, каждые пять лет надо подтверждать квалификацию и получить лицензию, иначе не допустят к преподаванию. Во многих странах учителя должны постоянно подтверждать квалификацию, а у нас таких требований не было. Мы только об этом думаем. Министр тоже несколько раз сказала, что учителя будут проходить тестирование. Но не для того, чтобы наказать их, а просто, чтобы знать уровень подготовки.

— Когда начнут тестировать педагогов?

— Пока точно не могу сказать, вопрос обсуждаем. Может быть, в конце этого года или в начале следующего.

— Что если результаты и на этот раз окажутся слабыми?

— Не раз поднимался вопрос создания независимого центра тестирования, через который будут проходить специалисты перед трудоустройством в школу. Сейчас никто не проверяет, насколько пригодны выпускники педагогических вузов к преподаванию, качественные ли кадров готовят университеты. К примеру, в Англии проверяют, а потом субсидию сразу вузам сокращают, если выпускники не подтвердили знания.

Подготовка кадров — это, на самом деле, большая проблема. Если вузы плохо подготовили специалиста, то за 72 часа повышения квалификации это невозможно изменить.

Тестирование поможет составить рейтинг вузов, станет понятно, кому государство может давать гранты, а кому — нет. Что касается аттестации учителей, мы надеемся, что наши курсы повышения квалификации помогут им лучше справляться с тестами.

— Каким должен быть современный учитель?

— Я провожу тренинг «Как стать лучшим учителем» и выделяю четыре основных критерия.

Самый лучший учитель:

умеет ставить себя на место ребенка,

создает благоприятную атмосферу для детей,

занимается самопознанием и саморазвитием,

владеет цифровыми навыками.

При этом мы не так сильно делаем акцент на знания, потому что их нужно обновлять регулярно. Учитель должен работать над собой каждый год, каждый месяц, каждый день.

— Есть профессиональный стандарт для учителя?

— Да. В этом году утвердили. На сайте Минтруда можно ознакомиться с профстандартом для учителя начальных классов и средней школы.

— Какой средний портрет учителя в Кыргызстане?

— В основном это женщины, мужчины, по информации 2022-го, составляют всего 15 процентов. Не думаю, что это сильно изменилось за два года. Много пожилых, не могу сказать точное их число, но пенсионеры продолжают работать.

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— Учителям пенсионного возраста решили сократить нагрузку. Как вы относитесь к такой идее?

— Мне кажется, в каждом случае надо разбираться индивидуально. Надо смотреть, насколько хорошо работает человек и на квалификацию молодого специалиста, соискателя, насколько хорошо он учился в вузе. Не думаю, что просто увольнение пенсионеров будет лучшим решением. Есть очень хорошие учителя, которых любят дети.

— Ваши специалисты сами где-то обучаются?

— Да, мы каждый месяц проводим разные тренинги для наших учителей. Материальное положение института улучшилось, поэтому отправляем сотрудников в другие государства на повышение квалификации. Были в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, России. Сейчас много курсов, конечно платных, но они доступные и эффективные, можно пройти онлайн. Многие так и делают.