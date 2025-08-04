Переход на 12-летку. Запущен второй этап подготовки учителей в Кыргызстане

В селе Чок-Тал Иссык-Кульского района начал свою работу педагогический форум «Жаңылыктын жарчысы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, в форуме, который продлится до 14 августа, шестью потоками пройдут обучение более 800 заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе и методистов из всех регионов Кыргызстана.

Цель мероприятия — обеспечить методическую и организационную готовность педагогических работников к новому, 2025/26 учебному году в условиях внедрения обновленных государственного образовательного и предметных стандартов, новых учебных программ и учебников, а также новых подходов в оценивании достижений обучающихся.

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Программа форума организована в модульном формате.

Особое внимание уделено изучению современных подходов, таких как использование искусственного интеллекта в образовании, цифровых платформ, включая АИС «Күндөлүк», «Мугалим» и «Санарип кампа», а также развитию навыков наставничества через инструмент наблюдения образовательных практик.

Мероприятие включает секционные занятия, практические мастер-классы и обсуждения, где участники рассмотрят обновленные программы по таким предметам, как «Кыргыз тили», «Русский язык», «Математика», «Естествознание», «История» и другим.

Ранее, в июне, в рамках такого же педагогического форума обучение прошли более 600 завучей и методистов из всей страны.