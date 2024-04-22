Учителям-пенсионерам сократят нагрузку. Депутат считает это нелогичным

Депутат Аида Исатбек кызы на заседании парламентского комитета по социальной политике поинтересовалась у Минобразования о приказе, которым хотят сократить нагрузку учителям-пенсионерам.

Она считает это нелогичным. «В школах не хватает педагогов. С 1-го по 4-й класс в основном преподают учителя пенсионного возраста», — сказала нардеп.

Замминистра образования Муратбек Касымалиев ответил, что приказ готовится, но он еще не подписан. «Мы уважаем учителей пенсионного возраста, но они не могут освоить современные цифровые технологии. Каждая школа сама принимает решение», — отметил он.

Депутат призвала не подписывать приказ. «Да, соглашусь, что им трудно осваивать современные технологии. Но вы знаете качество их преподавания, их огромный опыт», — добавила она.

Ранее против сокращения часов в школе учителям пенсионного возраста выступил депутат Дастан Бекешев.

Напомним, на заседании парламентского комитета по социальной политике министр образования Догдуркуль Кендирбаева сообщила, что готовится приказ, согласно которому нагрузку учителей-пенсионеров сократят до девяти часов в неделю.