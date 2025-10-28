В Кыргызстане запустили цифровую образовательную платформу для учителей

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников объявил о запуске новой цифровой платформы Ustat, предназначенной для дистанционного обучения учителей и методистов. Об этом сообщает Министерство просвещения.
По данным ведомства, платформа разработана кыргызской IT-компанией Ulut Soft.kg и является частью государственной политики по цифровой трансформации образования.
Портал Ustat создан для того, чтобы педагоги могли проходить повышение квалификации в удобном онлайн-формате.
Платформа содержит:
- онлайн-курсы и видеолекции по актуальным программам обучения;
- практические задания и тестирования;
- автоматическую генерацию электронных сертификатов;
- систему личного кабинета и прогресса обучения;
- уведомления о новых курсах;
- доступ к учебным материалам и методическим рекомендациям.
На сегодня на платформе зарегистрировано более 9 тысяч учителей, которые уже начали обучение и получают электронные сертификаты нового образца.
Всего в школах трудится около 94 тысяч учителей.