В Кыргызстане запустили цифровую образовательную платформу для учителей

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников объявил о запуске новой цифровой платформы Ustat, предназначенной для дистанционного обучения учителей и методистов. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По данным ведомства, платформа разработана кыргызской IT-компанией Ulut Soft.kg и является частью государственной политики по цифровой трансформации образования.

Портал Ustat создан для того, чтобы педагоги могли проходить повышение квалификации в удобном онлайн-формате.

Платформа содержит:

  • онлайн-курсы и видеолекции по актуальным программам обучения;
  • практические задания и тестирования;
  • автоматическую генерацию электронных сертификатов;
  • систему личного кабинета и прогресса обучения;
  • уведомления о новых курсах;
  • доступ к учебным материалам и методическим рекомендациям.

На сегодня на платформе зарегистрировано более 9 тысяч учителей, которые уже начали обучение и получают электронные сертификаты нового образца.

Всего в школах трудится около 94 тысяч учителей.
