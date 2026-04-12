Техноблог

Цифровое сопротивление. Telegram обновил протокол для обхода цензуры

Telegram обновил протокол для обхода цензуры. Об этом сообщил основатель и владелец мессенджера Павел Дуров.

По его словам, внедрены новые технологии противодействия блокировкам. Пользователям в России Павел Дуров рекомендовал обновить приложение, чтобы сохранить доступ к сервису даже при ограничениях.

Несмотря на запрет, использование Telegram в РФ остается стабильным благодаря «цифровому сопротивлению» пользователей, написал он.

«Я рад видеть, что большинство людей уже делают это. Благодаря этому цифровому сопротивлению использование Telegram в России оставалось стабильным на протяжении последней недели, несмотря на полный запрет», — указал основатель мессенджера.

Он также добавил, что мессенджер продолжит развивать децентрализованные технологии, чтобы усложнить обнаружение и блокировку трафика.

Напомним, в РФ широко обсуждают планы властей заблокировать Telegram. Роскомнадзор эти данные не подтвердил, но и не опровергает. При этом практически во всех регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, мессенджер не работает или работает с большими перебоями, свидетельствуют пользователи.
