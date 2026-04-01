Павел Дуров и команда провели большое обновление Telegram для Android и iOS

Павел Дуров и команда провели большое обновление Telegram для Android и iOS. Пользователям мессенджера стали доступны ИИ-редактор текста и создание сканов документов.

В приложение добавили ассистента, который поможет исправить ошибки в вашем тексте, изменить его стиль или перевести на другой язык. Он также может расставлять эмодзи. Несколько функций доступно бесплатно, большая часть пользователям с Premium.

На iOS можно создавать сканы документов с помощью камеры телефона и объединять несколько изображений в один PDF-файл.

В профилях пользователей, которые используют сторонний клиент Telegram, появится предупреждение.

Еще одна функция — глобальное улучшение опросов — внедрено сразу десять новшеств. Среди них возможность ставить таймеры завершения, добавлять медиафайлы или местоположение в ответах, устанавливать случайный порядок пунктов и позволять пользователям предлагать новые варианты.

Теперь можно отправлять живые фото. Доступно три стиля: первый воспроизводит оживленное фото один раз при открытии, второй зацикливает в петлю, а третий включает проигрывание вперед и назад по кругу.

Пользователи могут создавать собственных персонализированных ботов всего несколькими нажатиями.

Музыку можно искать по сохраненным трекам, а также загружать напрямую из памяти устройства и общих аудиозаписей в Telegram.

Также переработан дизайн упоминаний и реакций. Внедрены уведомления о новых голосах в ваших опросах прямо в списке чатов.
