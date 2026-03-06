Без объяснения. Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова заблокировали в TikTok

Аккаунт основателя мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировали в соцсети TikTok. Об этом сообщает «Код Дурова».

Отмечается, что на момент блокировки на него были подписаны около 156 тысяч пользователей. Причины ограничения аккаунта не уточняются.

Напомним, в январе TikTok объявил о создании совместного предприятия в США. Контрольный пакет акций предприятия теперь принадлежит ряду крупных американских компаний для защиты данных пользователей.

Ранее популярная платформа оказалась под угрозой закрытия после того, как предыдущий президент США Джо Байден подписал закон о запрете соцсети, если владеющая ею китайская ByteDance не продаст свою американскую часть бизнеса. Пришедший на смену Байдену в Белый дом Трамп несколько раз продлевал на 90 дней срок, установленный для продажи американского бизнеса ByteDance.