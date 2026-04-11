16:18
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Техноблог

Павел Дуров обвинил ЕС в попытке давления на Telegram и усилении цензуры

Евросоюз пытается оправдать свои попытки усиления слежки и цензуры через контролируемые неправительственные организации (НПО) и СМИ. Об этом заявил основатель и владелец Telegram Павел Дуров в своем канале.

По его словам, европейскую НПО AI Forensics финансирует Джордж Сорос, а сама организация работает на Еврокомиссию. AI Forensics «утверждает, что Telegram — это проблема, потому что люди могут обсуждать контент из других социальных сетей в закрытых группах» мессенджера, написал Павел Дуров.

Он также прикрепил скриншот публикации государственного канала France24, в которой приводится исследование AI Forensics. В нем указано, что почти 25 тысяч пользователей Telegram участвовали в распространении и продаже детской порнографии, сексуализированных дипфейков и фото обнаженных женщин без их согласия. Авторы исследования предположили, что источниками для таких материалов служили другие популярные соцсети, а мессенджер выступал в роли связующего узла.

«Безумный нарратив этой «неправительственной» организации распространяется глобалистскими изданиями (El Pas, Der Spiegel, Wired) и AFP (французский аналог ИТАР-ТАСС), который копируется «свободной» французской прессой (Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France, Le Figaro)», — заявил Павел Дуров и добавил, что необходимо пресекать «подобные попытки манипулирования общественностью, потому что их используют для того, чтобы отнять у нас остатки свободы».

Команда Telegram заявила, что зависимость сообществ с сексуализированным контентом от других соцсетей указывает на отсутствие в мессенджере рекомендательных алгоритмов, которые помогали бы таким группам расти внутри него.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/369967/
просмотров: 207
Версия для печати
11 апреля, суббота
16:15
Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Ар...
16:10
В Сулюкте построили мавзолей Героя Кыргызской Республики Исхака Раззакова
16:05
Водителя оштрафовали за имитирование автомобиля под служебный транспорт
15:32
