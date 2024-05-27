На заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Кубанычбек Самаков спросил, почему 90 процентов видеокамер, установленных на улицах в рамках проекта «Безопасный город», не работают.

«До этого вы говорили, есть судебные вопросы. Но у нас же решают и другие важные проблемы. А почему это не могут решить?» — поинтересовался нардеп.

Заместитель министра цифрового развития Замирбек Кожомуратов ответил, что идут судебные процессы и юристы решают проблему.

«Там много юридических моментов. Китайская сторона за простои задолжала много денег, есть спорные моменты, до конца осени должны решить вопрос», — отметил замминистра.